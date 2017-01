Felipe Titto sofre ataque cardíaco e é internado 

Plantão médico 22/01/2017 | 19h26 Atualizada em

O ator Felipe Titto sofreu um ataque agudo do miocárdio na manhã deste domingo, conforme informações da revista Quem. O ator, de 30 anos, é monitorado na UTI do hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo, mas passa bem. Procurada pela revista, a assessoria do ator confirmou as informações, disse que não tem novidades. Ainda de acordo com sua assessoria, Felipe está bem e sem dores, mas ainda não tem previsão de alta.



Por volta das 16h, o ator tranquilizou os fãs em seu perfil no Snapchat com uma foto na cama de hospital na UTI.



"Deu ruim, mas nós é zika!", escreveu.



O hospital São Luiz confirma a internação do astro, mas disse que os detalhes do caso só podem ser dados por ele e a famíliaAs causas do ataque ainda são desconhecidas.



