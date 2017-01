Fernanda Lima critica funk: "Música feita para desmerecer mulheres"

Falou mal 20/01/2017 | 10h29 Atualizada em

Em entrevista à revista Quem, Fernanda Lima disse não querer que os filhos, os gêmeos Francisco e João, de oito anos, ouçam funk. Apresentadora do "Amor e Sexo", programa da Rede Globo que volta ao ar na próxima quinta-feira, dia 26, Fernanda também afirmou que cria os meninos para não serem machistas.

"Eu explico isso para os meninos, eles vão para a escola e voltam com todas as piadinhas e os funks. Eu reexplico que a melodia é incrível, mas digo a eles que aquela letra não é para ser cantada, não admito! Digo que essas músicas são feitas para desmerecer as mulheres", disse à revista.



Outra crítica feita pela ex-modelo foi em relação às cobranças sobre aparência. Ela procura não ceder à pressão para estar sempre bonita.

"Não me cobro, mas sou cobrada para estar sempre bonita. Não sofro. Não vou para Noronha (Fernando Noronha, ponto turístico do Brasil) botar roupa de festa e salto, tirar foto para o Instagram. Essa não é minha vida. Tenho estilo livre de ser. Tento pisar nessas cobranças, pisar no meu próprio ego, porque vida real é vida real. O resto é aparência", disse.



