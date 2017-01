Fernanda Machado faz desabafo em rede social após ser acusada de "torturar" o filho

Polêmica 26/01/2017 | 16h48 Atualizada em

Fernanda Machado fez um desabafo em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, após ser acusada de torturar o filho Lucca, de um ano e sete meses. A polêmica começou quando a atriz postou um vídeo da criança dormindo em pé no berço. Muitos seguidores fizeram comentários criticando a sua atitude.

"Fui acusada de estar torturando meu filho, deixando ele sozinho no berço, de estar colocando ele em risco, de não amá-lo, de não dar colo", queixou-se.

Fernanda acabou excluindo o post polêmico e publicou um novo vídeo com o filho. Na publicação ela explica que o bebê costuma mamar e fazer a ginástica do sono em sua caminha e que muitas vezes ele acaba dormindo de pé. Durante o desabafo, a atriz pede menos julgamento.

"A todas as mães que já foram julgadas: desde quando colocar um bebê para dormir no berço é crime? Ontem postei um vídeo do Lucca dormindo em pé no berço. Ele sempre vai pro berço depois de mamar, sonolento, mas acordado, e lá ele brinca, faz uma ginástica do sono que eu adoro assistir pelo monitor. E, antes da soneca da tarde de ontem, no meio dessa ginástica, ele levantou".



Fernanda explicou que o filho estava tentando se equilibrar, ficar em pé enquanto dormia, sem chorar. Disse que nos dois primeiros meses de vida do bebê ela tentou dormir com ele na cama, mas teve medo de sufocá-lo.

"Por isso desisti dessa opção e o Lucca foi pro berço. Mas isso não quer dizer que eu não amo meu filho, que não dou colo pro meu filho, que não atendo meu filho quando ele precisa. O Lucca dorme a noite toda desde os quatro meses, no berço dele, no escurinho e no silêncio do quarto dele, sem tortura alguma. Isso aconteceu de uma maneira natural. Eu acredito que dormir cedo, no quarto dele, no silêncio e no escuro, são hábitos saudáveis do sono, e não tortura nem falta de amor", escreveu.

Assista ao vídeo e leia o depoimento completo:





