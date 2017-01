"Fico com vergonha", diz namorada de MC G15, citada em música que virou hit

Música 04/01/2017 | 16h17 Atualizada em

Hit das últimas semanas, que pegou o Brasil de maneira avassaladora, Deu Onda, de MC G15, nome artístico do carioca Gabriel Soares, tem uma musa inspiradora. A gata que inspirou a criação do sucesso, que já apareceu no ranking dos 50 virais do mundo, do aplicativo Spotify, é namorada do funkeiro, autor da música, desde os 13 anos. A eleita do novo famoso do país é Ingryd Tawane, e tem a mesma idade de G15.



Atualmente, segundo matéria do site Ego, o casal mora junto em um apartamento comprado pelo músico, em São Paulo. Na entrevista, ela conta que o namoro dela e de Gabriel começou impulsionado pela prima dele. Aos 13, ela conta que nem pensava em ficar com alguém.



— Ele disse para ela que eu era muito linda. Aí ela disse para o Gabriel que iria me desenrolar para ele. Eu era muito inocente. Ela me disse que ele queria ficar comigo, mas eu era muito pequena e nova e nem pensava em ficar com alguém. Ela disse: "Fica rapidinho! Olha como ele é fofo!" Olhei para ele e o achei tão fofo! Ele olhou para mim e me achou tão linda! Éramos muito inocentes. Demos a mão, demos um beijinho e sai andando, cheia de vergonha — revelou.







De acordo com a matéria, os dois cresceram e perderam a virgindade juntos. Desde então não se desgrudaram mais.



— Começamos a namorar e estamos ai até hoje — comemora ela.



Ingryd acompanhou a luta e o crescimento de Gabriel no funk. Filho de um ajudante de obra, ele ajudava o pai no trabalho, mas só pensava na música.



— Ele sempre foi um guerreiro e trabalhava para ajudar a mãe e os irmãos. Sempre foi meu orgulho — afirma.



Com o sucesso, G15 deixou o Rio e se mudou para a capital paulista. A namorada largou tudo para acompanhá-lo, mas antes terminou os estudos.



— Me formei e vim com ele.



A musa inspiradora reconhece que fica com vergonha ao ser citada na letra picante de Deu Onda. Mas sabe que faz parte do funk:



— Antes ele só cantava, desculpa a expressão, só putaria e maconha. Agora está mais romântico. Esse é o amor. Fico com muita vergonha, mas se não fosse assim, acho que não estourava.



