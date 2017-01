Filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller se envolve em acidente de carro em praia carioca

Rio de Janeiro 05/01/2017 | 22h05 Atualizada em

O filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller, Pedro Novaes, se envolveu em um acidente de trânsito na carro desta quinta-feira na praia de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro. A caminhonete Toyota Hilux ultrapassou uma faixa de trânsito, invadiu o calçadão e, em seguida, caiu na areia do local. As informações são do portal Ego.

— Foi do nada... O carro estava no drivre, estacionado e, de repente, deu um arrancão! Não deu tempo de nada... Mas, graças a Deus, está tudo bem e ninguém se machucou. Vou ficar aqui até ele ser removido. Tô acompanhando tudo — disse ao site o jovem de 19 anos.

Pedro e o pai na novela Sol Nascente Foto: Divulgação / TV Globo

Aoo portal, Marcello confirmou o fato e falou sobre o susto.

— Foi um pequeno deslize, o carro é automático. Ele esqueceu alguma coisa no capô e, como tinha deixado o carro engrenado, a Hilux começou a andar sozinha.

