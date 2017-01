"Foi emocionante", diz Thomas Machado, que encantou os jurados no The Voice Kids

Na telinha 08/01/2017 | 16h24 Atualizada em

Como era de se esperar, a exemplo da edição de 2016, a estreia do The Voice Kids, na tarde deste domingo, na RBS TV, emocionou público, técnicos e participantes. Thomas Machado, que há dois anos divide os palcos com o irmão mais velho, Eduardo, 15 anos, na dupla nativista Os Irmãos Machado, estava que era só alegria, na tarde de domingo, ao conversar com a reportagem do Diário Gaúcho.



— Bah, foi uma emoção muito grande. Conheci pessoas que eu queria conhecer muito. E gostei mais da Ivete (risos) — contou o jovem talento, que Ivete Sangalo como técnica.



O guri encantou o público ao tocar sanfona enquanto cantava Beijinho Doce, um clássico da música sertaneja. Thomas viu as três cadeiras virarem e surpreendeu ao escolher a baiana como técnica.



— Você vai ficar comigo? — disse radiante com o novo integrante de seu time.



Música no sangue



Thomas contou que começou a cantar, incrivelmente, aos três anos de idade.



— Primeiro, aprendi a cantar. Depois, a falar. E depois, a declamar — relembra.



Emoção

Foto: Isabella Pinheiro / GShow/Divulgação

Dentre os aprovados, outro gaúcho também chamou atenção. Luís Arthur Seidel fez uma releitura de My Girl, viu as três cadeiras virarem para ele e escolheu Ivete. O gaúcho, de 12 anos, se emocionou ao ser aplaudido de pé pelos técnicos e pela plateia.



— Que timbre de voz lindo. É uma voz deliciosa de ser ouvir — elogiou a baiana.



Os demais classificados foram Franciele Fernanda, Flávia Scanuffo, João Vitor Mafra, Valentina Francisco, Allexandre Nunes, Giovana Galdino, Maria Vittória, Juan Carlos Poca e Ystefani.





