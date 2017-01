Fotos "calientes"! Anitta posa para ensaio sensual no México

Pra todos ficarem ba-ban-do 10/01/2017 | 11h23 Atualizada em

Anitta que não é boba nem nada posou para as lentes do fotógrafo queridinho das celebridades, Eduardo Bravin, nas areias da Playa en San Jose de Cabo, no México.



A cantora divulgou duas fotos do ensaio sensual nas redes sociais e os seguidores foram à loucura com o corpaço e o bronzeado da funkeira. Um das imagens acabou se tornando umas das mais curtidas em seu Instagram.



¿¿ Uma foto publicada por euanitta ¿¿ (@anitta) em Jan 9, 2017 às 3:53 PST

O fotógrafo também divulgou um clique com a legenda: "México cliente":



méxico caliente Uma foto publicada por Eduardo Bravin (@eduardobravin) em Jan 9, 2017 às 5:49 PST

