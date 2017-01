Galã do "The Voice Brasil" vai estrear como ator em "Malhação"

Noveleiros 18/01/2017 | 11h53 Atualizada em

Apontado como um dos galãs do The Voice Brasil nesta última temporada, Bruno Gadiol já começa a colher os frutos de sua participação no programa. Mas não será no mundo da música, e sim na carreira de ator que ele terá destaque em breve. No The Voice, ele fez parte do time de Michel Teló e chegou até a semifinal, mas foi eliminado por Mylena Jardim, que acabou sendo a grande campeã.

Aos 18 anos, Bruno foi escalado para a próxima temporada de Malhação. Segundo a colunista Patrícia Kogut, ele já começou a preparação de elenco ao lado de outros jovens que devem estrear na novelinha. A nova temporada será dirigida pelo premiado Cao Hamburger e terá como um dos protagonistas Matheus Abreu, intérprete dos gêmeos Yaqub e Omar em Dois Irmãos.