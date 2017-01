 Giovanna Ewbank se despede de viagem usando maiô ousado em foto

Sereia no paraíso 11/01/2017 | 11h02

Giovanna Ewbank deixou os seguidores babando nesta terça-feira, 10, ao compartilhar um clique de tirar o fôlego. Em seu perfil do Instagram, a atriz exibiu a boa forma com um maiô azul cavado.



"Até já paraíso! #noronha #love #peace #hapiness #fernandodenoronha #seeyousoon", escreveu na legenda da imagem.



Até já paraíso ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ #noronha #love #peace #hapiness #fernandodenoronha #seeyousoon Uma foto publicada por Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) em Jan 10, 2017 às 6:04 PST

A mulher de Bruno Gagliasso estava em Fernando de Noronha com a família desde o Réveillon, com quem passou a virada e em entrevista à revista QUEM, Giovanna falou um pouco sobre a data: "Melhor Réveillon do mundo. Este momento foi muito esperado por nós e conseguiu ser melhor do que imaginávamos."



