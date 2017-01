Gracyanne Barbosa exibe tatuagem em homenagem a Belo em parte bem íntima

É muito amor 11/01/2017 | 11h48 Atualizada em

A musa fitness Gracyanne Barbosa deixou muito marmanjo babando no seu Snapchat. Ela postou uma foto onde aparece deitada com um fio dental, revelando uma tatuagem na altura do cóccix. Mas como se já não bastasse tudo isso a tatuagem ainda é uma homenagem ao marido Belo.



Segundo ela, essa tatuagem existe desde 2008, mas quase nunca foi vista e conforme ela mesmo disse em entrevista para o site EGO o local foi escolhido por ser uma das partes preferidas do amado. "Ele adora o meu bumbum e mereceu a homenagem", disse a modelo.



Leia mais notícias no Blog da Farroupilha



Rádio Farroupilha