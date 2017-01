Gracyanne Barbosa faz selfie exibindo barriga sarada e filosofa nas redes sociais

Corpão 17/01/2017 | 09h28 Atualizada em

Gracyanne Barbosa resolveu atiçar os mais de 4 milhões de seguidores nesta segunda-feira, 16. No Instagram, a esposa do cantor Belo, compartilhou uma selfie em frente ao espelho. Apenas de lingerie, ela exibiu o abdômen trincado e as pernas musculosas.



Na legenda, Gracy, que é alvo de muitos comentários sobre o seu corpo, filosofou: "Seja sempre a melhor versão de si mesmo e não a segunda melhor versão de outra pessoa. Saiba valorizar seus pontos fortes e melhorar os fracos. E não se esqueça: perfeição não existe."



Apesar de muitas críticas, a musa fitness nunca deixou seu estilo de vida de lado, inspirando muitos internautas, que retribuíram com centenas de elogios, como: "Rainha perfeita!", "Maravilhosa" e "Amor da minha vida", escreveu uma fã.

