Hebe Camargo pode ser homenageada em filme este ano

Que gracinha! 17/01/2017 | 09h42 Atualizada em

Hebe Camargo, também conhecida como "A Rainha da Televisão Brasileira", está prestes a ganhar um filme em sua homenagem.



Após quatro anos de sua morte, o cineasta Cacá Diegues e o empresário Cláudio Pessutti estão planejando mostrar a história de uma das maiores apresentadoras do Brasil aos fãs. Hebe conquistou prestígio e um carinho ímpar do público por muitos anos. A informação foi confirmada pela coluna Olá do jornal Agora S. Paulo desta segunda-feira, 10.



A vaga de atriz para o papel principal no filme ainda não foi preenchida, mas alguns boatos indicam que Mariana Ximenes pode estar sendo cotada para viver a estrela.



Leia mais notícias no Blog da Farroupilha

Rádio Farroupilha