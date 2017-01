Hit do verão 2017! Anitta reclama da marquinha de biquínis "diferentões" : "Não lacrei nessa marca"

Pra inovar na marquinha 06/01/2017 | 11h56 Atualizada em

Biquínis e maiôs tendência para o verão 2017 estão cheios de estilo e detalhes. Diversas revistas de moda trazem celebridades usando os mais variados modelos em suas páginas.



Nas redes sociais podemos perceber que as famosas aderiram ao modelito que está trazendo alguns prejuízos para conquistar a tão desejada marquinha¿ Anitta foi a primeira a reclamar e mostrar o resultado no SnapChat:



Foto: instagram / Reprodução

Alessandra Ambrósio, amante do verão e das praias, usou um maiô com várias tiras de sua coleção: Ále by Alessandra.



May every sunrise hold more promise and every sunset hold more peace ... ¿¿¿¿¿¿¿¿ #FelizAnoNovo #2017 #foreveronvacation Uma foto publicada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) em Dez 31, 2016 às 12:11 PST

A musa fitness, Gabriella Pugliese, que vive praticamente o ano inteiro de moda praia também não dispensou a novidade.

¿¿ @ciamaritimabeachwear Uma foto publicada por SNAP: ga.pugliesi (@gabrielapugliesi) em Jan 2, 2017 às 2:11 PST

Ana Paula Sibert, esposa do empresário Roberto Justus, modelo e dona da marca "Galeria do Bikini", não ficou atrás e lançou uma linha com os modelos "diferentões".



Bikini ¿¿ @galeriadobikini #santacatarina #beach #paradise #mar #reveillon2017 Uma foto publicada por ¿¿ Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert) em Jan 2, 2017 às 4:43 PST

Para finalizar, Sabrina Sato e Thayla Ayala exibindo suas curvas com as peças "querinhas da estação":



Oi Verão chegou né seu lindinho, tava aqui te esperando! #morenandorosamente #Verao2017 #maçaricoligado¿¿ Uma foto publicada por Thaila Ayala (@thailaayala) em Dez 23, 2016 às 6:23 PST

E você, se importaria com uma marquinha fora do comum?



