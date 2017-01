Hoje em "Dois Irmãos": Bárbara Evans terá cena de sexo selvagem com Cauã Reymond

A temperatura vai subir 12/01/2017 | 10h47 Atualizada em

Com apenas três capítulos exibidos na TV aberta, Dois Irmãos já é o programa de maior repercussão nesse início de ano. Além da beleza das imagens, da história chocante e do grande elenco, as cenas ousadas são os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Foto: TV Globo / Reprodução

E se Juliana Paes já deu o que falar ao aparecer seminua em cena, outra presença feminina promete esquentar ainda mais a telinha. Bárbara Evans, filha de Monique Evans, estreia nesta quinta-feira como Lívia, a mulher disputada pelos gêmeos Yaqub e Omar (Cauã Reymond).

Foto: TV Globo / Reprodução

O quarto capítulo já está disponível para assinantes da Globo Play, mas pra não estragar a surpresa, temos apenas duas coisas a dizer sobre a participação de Bárbara: ela fala pouco, mas mostra muito. As cenas de sexo selvagem com Cauã Reymond fazem a temperatura subir ainda mais nesse verão escaldante, e com certeza darão o que falar.

Foto: TV Globo / Reprodução

Aliás, já deram, bem antes da minissérie ir ao ar. Há quase dois anos, quando foi gravada, Dois Irmãos virou notícia pelo boato de que Cauã e Bárbara teriam tido um affair nos bastidores. Ambos negaram, mas foram vistos juntos e em clima de intimidade em várias ocasiões fora de cena.

Foto: TV Globo / Reprodução

Nas redes sociais, antes mesmo da exibição das tais cenas, o público já está falando sobre isso. Tem muita gente ansiosa pra conferir o capítulo de hoje:

Socorro Bárbara Evans que história de transa selvagem é essa? #DoisIrmãos ¿ Flávia (@SchweFlavia) January 12, 2017

Cauã Reymond surgirá em cenas quentes c/ Bárbara Evans... vida dificil hein? pra namorada né?kkkkhttps://t.co/rv0R112vkq via @PatriciaKogut ¿ Pollina (@p0llin4) January 12, 2017

Bárbara Evans vem para brilhar na sua TL hoje! ¿ Rafa Evans #VemLívia (@superstarevans) January 12, 2017

Bárbara Evans pelada????



QUE MINISSÉRIE MARAVILHOSA, SEMPRE DEFENDI https://t.co/WY2SN6TAcH ¿ Vinícius Sacramento (@vinnybrandt) January 12, 2017