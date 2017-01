Homem que sente prazer anal é gay? Entenda por que eles gostam, mas têm medo de admitir  

Falando de sexo 16/01/2017 | 20h00 Atualizada em





Foto: Arte / DG

Estava conversando com amigas e fiquei chocada com o que me falaram. Elas disseram que vários homens com quem transaram gostavam de serem tocados no ânus, e que tem um tal de beijo grego... Comigo, isto nunca aconteceu! Será que, talvez, eles sejam gays? O que é o beijo grego? Se rolar comigo, não sei como será! Não é normal, né?



Tudo isso é muito normal. Homens que gostam destas carícias não são, necessariamente, homossexuais, querida. Representa uma zona de muita sensibilidade pela estimulação da próstata, cuja glândula fica a uns 5cm de profundidade, na parede anterior do ânus em relação ao pênis. Este ponto tem terminações nervosas que, se estimuladas, podem resultar em uma ereção mais firme.



O nível desta ereção irá depender da intimidade e entrega do relacionamento. O estímulo provocado pelo dedo na região anal pode aumentar o prazer nele.



Já o beijo grego é também conhecido como "anilíngua". Significa beijar, colocar a língua ou os lábios de alguém em contato com o ânus de outra pessoa. Era uma prática comum na Grécia antiga – daí, este nome.



A região anal é uma zona erógena provida de terminações nervosas - portanto, sensível a qualquer estímulo. Porém, na cultura brasileira, muitos homens têm preconceito de deixar sua parceira fazer o beijo grego neles.



Para alguns, admitir que gosta de ser beijado no ânus virou sinônimo de homossexualidade, o que não passa de uma grande bobagem e de preconceito! Ter prazer na região anal não faz ninguém mudar sua orientação sexual. Portanto, meninas, aprendam a aproveitar o resultado desta carícia.

