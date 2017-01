Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 01/01/2017 | 06h00 Atualizada em

Aquilo que de mais importante sua alma experimenta não se pode expressar em palavras, mas através de olhares e gestos que sintetizam esse universo vasto de emoções. Tudo será organizado em torno dessa condição.

Lance suas esperanças ao futuro, mas tenha em mente que você ainda não tem as informações necessárias para desenhar com clareza as perspectivas, apenas pistas e imaginações, o que não é pouca coisa. Aproveite.

Você percebeu o quanto sua intuição é clara? Você percebeu também o quanto você duvida dela? Tome para si a responsabilidade de começar a dar crédito à sua intuição, pois, ela pode eliminar muitas enrascadas inúteis.

Viu? O atrevimento fez seu coração bater acelerado e pensar que tudo iria por água abaixo, mas afinal as coisas se alinharam de uma maneira como só o mistério da vida poderia fazer. Respire o mistério da vida.

Agora metabolize tudo que aconteceu e o que deixou de acontecer também, por falta de atrevimento. De nada se arrependa, pois, mesmo que se ressinta de não ter ido em frente com tudo, a oportunidade surgirá novamente.

As emoções não podem ser fingidas, são sempre a mais pura e fiel expressão da realidade. Por isso, reconheça o que seu coração sente, aceite as emoções que, por enquanto, perturbam, mas que ao mesmo tempo acalentam.

Nada é enorme, nada é pequeno, a vida é o que é. Vale a pena aproveitar a experiência entre o céu e a terra de acordo com as proporções disponíveis a cada momento, cuidando para não se exceder nem tampouco se apequenar.

As pessoas que se aproximaram e as que ainda se aproximarão são fiéis representações do que está em andamento em sua vida. Sua identidade se revela através dos relacionamentos que mais interessarem a você.

Na relação com as pessoas próximas reside a semente de um futuro maior. Aproxime-se a elas com carinho e irradiando bem-estar, pois, isso indicará sua boa vontade de estabelecer um relacionamento melhor.



Agora você tem experiência suficiente para tentar entender melhor os acontecimentos e tudo que foi envolvido no que aconteceu recentemente. Agora você senta a base de um futuro que antes era apenas um sonho.

O enriquecimento se dá em vários níveis existenciais e não se limita ao momento em que os recursos estão em sua mão, se estendendo a todas as potencialidades que sua alma enxerga e que motivam as ações necessárias.

Há algo misterioso e intenso em andamento e, provavelmente, você é uma das entidades entre o céu e a terra por onde este mistério intenso se irradia, contagiando as pessoas com que por ventura se relacionar agora.