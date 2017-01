Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 02/01/2017 | 06h00 Atualizada em

Os bons sentimentos precisam ser guardados a sete chaves para que pessoas profanas não os ridicularizem com comentários sarcásticos ou intervenções inadequadas. Cultive os bons sentimentos, proteja-os de olhares profanos.

Prefira ser amado ou odiado, mas não passar despercebido pela indiferença alheia. Porém, nada force para isso, aja de forma natural e espontânea, tendo em vista a expressão fiel de seus mais íntimos sentimentos.

A esperança é maravilhosa, porém, tão sedutora que muitas vezes a alma se esquece de que ela é apenas o combustível e não um fim em si mesma. O combustível que você deverá usar para tomar todas as atitudes pertinentes.

Nada é fácil, porém, nem tudo precisa ser difícil para ser valorizado. Há uma linha de equilíbrio que sua alma precisa buscar e se empenhar em preservar, pois, não se sustenta automaticamente, sem esforço.

A precipitação se mostra atrativa, pois, mediante essa atitude você evitaria ter de lidar com todos os dilemas que propõem alternativas e que, inclusive, indicam que seria melhor cair fora dessa situação sedutora.

É inútil exigir coerência de qualquer pessoa, pois, isso é impossível para a natureza humana, que é feita de complexidades e diversidades que se reúnem no mesmo corpo, na mesma alma. A incoerência é natural.

Este é o momento em que a alma fica atenta às potencialidades que se apresentam através de conversas aparentemente inofensivas. É importante tomar nota dessas percepções, são sementes de possíveis realizações.

Sempre há uma mentira no ato de seduzir, um fingimento que promove a percepção de certa porção de realidade enquanto oculta outra. De certa maneira, a sedução acontece porque alguém se predispõe a aceitar a mentira.

Poucas e boas atitudes em relação aos espaços onde você passa a maior parte do tempo contribuirão para que haja ordem e beleza. Como resultado, você se sentirá melhor e fará com que as pessoas próximas se sintam bem.

Nem sempre é possível conversar de assuntos importantes com leveza suficiente para que o resultado seja entendimento mútuo e não a clássica discórdia. Agora há uma janela no tempo para você se fazer entender.

O bem-estar é uma condição fugidia, nem sempre pode ser obtido repetindo o cenário que outrora serviu para esse fim. Em alguns casos o bem-estar acontece de forma espontânea, sem necessidade de atributos ou de objetos.

Dilemas são efeitos colaterais de pensar, por isso, hão de ser tratados como aliados e não como adversários. Se como resultado dos dilemas você demorar mais do que o normal para tomar uma decisão, que mal haveria nisso?