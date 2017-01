Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 07/01/2017 | 06h03 Atualizada em

Para evitar decepções, que sua alma detesta, procure tomar atitudes sintonizadas com suas elevadas expectativas sobre os acontecimentos que estão em marcha. A medida de atrevimento determinará o resultado.

Entre apitos e flautas, mortos e feridos, independentemente de todo e qualquer dilema, você acabará fazendo o que tiver vontade, porque essa é a orientação real de sua natureza. Você nunca deixará de ser quem você é.

Há coisas que se pode fingir que não acontecem, mas há outras diante das quais a alma se subleva e precisa manifestar de forma aberta seu descontentamento. Essa manifestação não deve ser contida de forma alguma.

As demonstrações de força que as pessoas fazem nem sempre são fiéis retratos do que elas experimentam de verdade. Em muitos casos, as pessoas demonstram força para compensar a vulnerabilidade que experimentam.

Muitas e diversas são as potencialidades envolvidas neste momento de sua vida. Por isso, não se exalte demais com nada nem tampouco rejeite qualquer coisa que, à primeira vista, for antipática a você. Contemple tudo.

Fazer o que você tiver vontade, não haveria nada mais legítimo do que isso. Siga em frente e observe os resultados para ir amadurecendo cada vez mais o que de qualquer maneira aconteceria, você cumprir sua vontade.

Agora não seria sábio de sua parte continuar fingindo que nada demais acontece, pois, há muito em jogo e quanto maior for a dose de verdade que for exposta, maior também será a oportunidade para todos se libertarem.

A verdade sempre será preferível à mentira, porém, nem sempre as pessoas reconhecem o que é verdade. Há toda essa história de a verdade ser relativa, mas é puro fingimento, pois, não há nada de relativo na verdade.

O tempo atual comporta algumas atitudes que em qualquer outro momento pareceriam de duvidosa reputação e, por isso, talvez você nem cogitasse toma-las. Porém, o tempo atual é original e precisa ser tratado assim.

Quando chegar a hora de você demonstrar sua força e agir para que sua vontade prevaleça, procure tomar atitudes construtivas, porque se o tempo for gasto destruindo obstáculos, só vai restar isso na memória.

A vida tem formas misteriosas de proteção, algumas tão enviesadas que, quando acontecem, parecem castigos em vez de proteção. Procure se aprofundar nas suas reflexões antes de julgar os acontecimentos.

Dificilmente agir se orientando pelo que for necessário fazer é uma atitude que atrai a simpatia de todos. As pessoas preferem o que é adequado, o que não destoa, o que não provoca polêmica. O resto elas rejeitam.