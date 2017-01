Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 10/01/2017 | 06h05 Atualizada em

Encare tudo com boa vontade e firme intenção de dar conta de todas as complicações que surgirem, afinal, você está presente aqui e agora porque seus próprios passos trouxeram a este momento. Encare tudo com clareza.

Conheça seus demônios, esses que atormentam você com ideações que você não compartilha com ninguém. Não importa que você ainda não consiga vencer esses demônios, pelo menos você saberá reconhece-los quando surgirem.

Você pode e deve fazer testes para verificar a qualidade das pessoas com que compartilha esta parte do caminho. Porém, a contrapartida também acontecerá, sua alma será testada e, por isso, é bom se preparar para isso.

Ainda que você perceba a futilidade do esforço alheio, neste momento você não poderia fazer nada para evitar os acontecimentos. Então, como uma alma testemunha do destino, se dedique a contemplar o desenrolar de tudo.

É tudo muito diferente do que você um dia imaginou que seria, por isso mesmo se torna necessário que você se desapegue do que desejou no passado e embarque na aventura que a vida, com seus mistérios, propõe a você.

Realizar os desejos que neste momento motivam você a agir significará, na prática, provocar bastante distúrbio. Este é o momento do dilema. O que fazer? Preservar as coisas como estão, ou seguir em frente?



Procure passar a limpo todos os conflitos que surgirem, pois, seria contraproducente você tentar evita-los. Este é um momento em que as coisas podem ficar leves, mas isso só acontecerá depois do esclarecimento.

Há vários assuntos que chamam a atenção pela potencialidade que representam, porém, considere o seguinte, ainda estão pouco maduros para dar resultados ou para ser motivo de abandonar o que já está em andamento.

Tenha a maior clareza possível a respeito dos verdadeiros motivos que estimulam você a agir dessa ou daquela forma, pois, sem você chamar as coisas pelo seu verdadeiro nome, acabará enredado em complicações.

Ainda que o ambiente esteja desorganizado e você não saiba por onde começar a administrar os acontecimentos, procure se munir de boa vontade e colocar mãos à obra. Tudo se solucionará com bastante boa vontade.

Há coisas que precisam ser ditas e chega uma hora em que não se pode esperar pelo momento certo, qualquer situação tem de ser aproveitada para colocar tudo sobre a mesa. A comoção seguirá e, depois, ninguém sabe.

Faça planos e reveja o tempo inteiro o andamento do que acontece, para fazer os devidos ajustes. Evite se aborrecer com os trancos e solavancos, pois, não poderia ser diferente, já que tudo precisa de ajustes.