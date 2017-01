Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 11/01/2017 | 06h00 Atualizada em

Pense no que você vai oferecer e como isso será recebido, essa ideia orientará melhor seus passos e, assim, o resultado será benéfico para todos, inclusive para você. Coloque-se no lugar do outro, mude o ponto de vista.

As ideias promovem entusiasmo e isso é muito bom, porém, nem tudo será possível realizar, muitas coisas ficarão na ideia apenas. Por isso, comece a usar seu poder de discernimento para distinguir as fantasias dos sonhos.

Um dia as pessoas parecem amigáveis, noutro parecem adversárias. Talvez não sejam elas as que mudam, mas seu estado de ânimo que, ao mudar, enxerga tudo com lentes completamente diferentes. Assim são as coisas.

Ajude as pessoas a prosperar e faça isso com o mesmo ou maior entusiasmo que teria ao fazer isso por si. O espírito de colaboração é uma semente que demora para frutificar, mas quando chega essa hora é maravilhoso.

Restrinja seu entusiasmo, não porque esse não seja virtuoso, mas porque é necessário escolher poucas coisas no meio de muitas possibilidades, para, assim, você não se dispersar. Escolha com sabedoria.

Nada dê por garantido, pois, ainda que tudo pareça estar em suas mãos e você se regozije com a sensação de domínio, sempre será bom ter em mente que a vida tem seus próprios mistérios e que esses estão sempre por aí.



Ainda que tudo esteja muito bagunçado e isso fira seus sentimentos, é melhor se munir de boa vontade e ajudar a colocar as coisas em seus devidos trilhos. Você precisa de pessoas e elas precisam de você.

De boas intenções que nunca foram postas em prática é pavimentado o caminho do inferno. Tente, lute, faça o possível para que suas ótimas intenções sejam testadas na prática e que, por isso, sejam percebidas.

Nada precisa ser caro demais para ser bom, há muita qualidade que pode ser apreciada e desfrutada sem grandes gastos. Observe melhor ao seu redor, provavelmente há coisas que nunca foram usadas e que estão disponíveis.

Você verá que com espírito leve e bem-humorado, as coisas que anteriormente provocavam resistência e eram difíceis, se tornarão fáceis e evocarão espírito de colaboração na alma das pessoas que antes resistiam.

Verdades duras precisam ser ditas com bom humor e, principalmente, com a boa intenção de esclarecer, pois, se houver sequer uma pitada de intenção de ofender, o bom resultado do ato será contaminado.

Siga em frente, não se importe com as incertezas nem com a complexidade de tudo que está envolvido, nesta parte do caminho nada poderia ser diferente, pois, seria impossível organizar o que ainda está indefinido.