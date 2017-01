Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 19/01/2017 | 06h00 Atualizada em

Nunca se esqueça de que o caminho tem de ser compartilhado, que o avanço não há de depender inteiramente de sua força em particular, pois, só será trilhado quando houver a necessária sintonia entre todas as pessoas.

Nada virá pronto, dessa vez tudo precisará ser feito por você. Por isso, muna-se de presença de espírito e afaste de seu coração a tentadora ideia de um cenário onde você só descanse e nada tenha de administrar.

Mesmo com todas as circunstâncias adversas e a despeito de todas as críticas que forem levantadas, você poderá avançar, mas terá de ser pagando o preço de não ter nenhuma ajuda, abrindo passagem com sua força de vontade.

Evite tirar conclusões dos acontecimentos em curso, considere que esta seja apenas uma parte muito peculiar do caminho que você trilha, onde várias dificuldades se mostram para tornar tudo muito complexo. É passageiro.

Talvez não valha tanto a pena assim os sacrifícios e concessões que você se disponha a fazer para aproximar-se de tal ou qual pessoa. Melhor seria preservar uma dose substanciosa de naturalidade nessa aproximação.

As discórdias provocam desassossego, porém, considere que isso seja melhor do que tudo ficar em panos quentes. Pelo menos, as discórdias trazem à tona as questões que precisam ser conscientes e trabalhadas devidamente.



Nada deterá seu avanço na direção de suas pretensões, porém, você não há de se iludir com a imaginação de que tudo seja fácil nem de que todas as portas se abrirão automaticamente diante de sua presença. Há trabalho.

Que tipo de vitória poderia ser celebrada quando essa significasse a perda de todos os envolvidos? Isso não poderia ser considerado vitória, mas uma estratégia desastrada. Há perspectivas melhores.

Por um momento parecerá que você deva impor suas condições e forçar os acontecimentos para seguirem suas pretensões. Porém, se você observar melhor e refletir, perceberá que a negociação seria a melhor pedida.

Há tensões que vão e vêm, mas permanecem sempre por aí, à espreita do momento de surgirem e se apossarem da dinâmica dos relacionamentos que nem seriam tão importantes assim para merecerem tal intensidade.

Nada é certo, nada é garantido, mas há uma dose de aventura que compensa todas as incertezas e dilemas, a qual, mesmo não confirmando que tudo acontecerá como desejado, guarda, por si mesma, um prazer e uma delícia.

Os diversos sacrifícios que precisam ser feitos para que tudo saia do papel e se converta em obra consumada, não deveriam ser para você motivo de preocupação ou ansiedade. Vale a pena sacrificar-se por um ideal.