Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Chegou a hora de encarar esses assuntos difíceis que você andou evitando nos últimos tempos. Sem assumir riscos, as coisas continuarão empatadas e isso não seria digno, já que há tantas perspectivas abertas agora.

Os interesses convergem e só isso será suficiente para as pessoas se entenderem, mesmo que sejam antipáticas entre si. Quando há recursos envolvidos, as emoções se acalmam e todo mundo senta para negociar. É pragmático.

A força de vontade faz fácil o que para o resto das pessoas é difícil. A força de vontade não depende de circunstâncias, cria as próprias. Você precisa fazer uso de sua força de vontade, ela está disponível.

Conversa vai, conversa vem, assim os pontos de vista vão sendo lapidados e qualquer dia desses você acorda tendo opiniões muito diferentes das sustentadas até não muito tempo atrás. Essas mudanças são importantes.

Aproveite o momento para administrar com a maior eficiência possível todos os ingredientes envolvidos nesta parte do caminho, especialmente as pessoas com as quais você desenvolve relacionamentos importantes.

Com sua ajuda, as dificuldades que outras pessoas atravessam serão superadas com relativa facilidade. Porém, sua ajuda é crucial, pois, de outra maneira, elas continuariam entaladas, sem saber o que fazer.



Agora será possível desfrutar de uma dose de paz e sossego no meio desses dias que vêm sendo perturbadores. Aproveite, desfrute, mas não deixe cair a peteca, pois, o descanso não é o alvo primordial, apenas uma pausa.

A vida não é necessariamente uma competição desenfreada, porque só sobreviveriam os que mais se adaptassem às condições vigentes. Essa brutalidade não é humana, é uma diminuição do que nossa humanidade é capaz.

As coisas se acertam, meio tortas e sem garantia de nada, mas se acertam assim mesmo. Por isso, confie em seu taco e promova movimentos que se orientem pelos mais elevados objetivos. Você não precisa se defender mais.

O que você precisa para se sentir bem não está distante, está ao seu redor, ao alcance de sua mão. Evite, por isso, buscar o bem-estar em condições que requeiram grandes investimentos ou movimentos exagerados.

Questões que há não muito tempo eram tão complicadas que faziam você ter arrepios só de pensar nelas, a partir de agora, mas temporariamente, poderão ser administradas com um estado de ânimo mais adequado.

De um jeito ou de outro, pelas boas ou pelas más, contando mortos e feridos, afinal as coisas se acertam, talvez não como você tinha imaginado, mas pelos mistérios da vida. É para isso que você nasceu em Peixes.