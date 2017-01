Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 22/01/2017 | 06h01 Atualizada em

Trate com certa medida de compaixão as dificuldades que as pessoas têm para tomar atitudes condizentes com os fatos que as atormentam. Nem todas têm presença de espírito suficiente para tocar a bola para frente, não é?

Deixar para depois pareceria ser uma boa ideia, só que não. Deixar para depois seria apenas uma manifestação de preguiça, que é diferente da necessária pausa para descanso. Preguiça é deixar de aproveitar o momento.

As mudanças são inevitáveis, mas não está definido ainda o ritmo dessas, podendo ser aceleradas, com você reformulando suas opiniões, ou atrasadas, com você se apegando a ideias que a prática já mostrou superadas.

A teimosia leva a forçar os acontecimentos para que esses se ajustem às necessidades pretendidas. Porém, quase sempre esse tipo de atitude provoca mágoas, já que desconsidera as necessidades das outras pessoas.

Abra sua mente e coração, observe a vida fluindo através de sua presença e também através de todas as coisas e pessoas do mundo. É uma só vida, tão magnífica e potente que se manifesta através de toda essa diversidade.

Tudo pode ser dito com suficiente bom humor para que ninguém se sinta ofendido e, assim, a bola continuar em jogo. Diante de situações complicadas, faça uso do humor, mas sem fazer piadas infames que ofenderiam.



Quando há verdadeiro esclarecimento, junto com esse a vontade é reforçada e tudo se movimenta com mais vigor. Esclarecimento que não conduza a levar à prática os ideais, há de ser visto com desconfiança. É assim.

Se culpar outrem resolvesse alguma coisa, o mundo seria muito diferente do que é. A tentativa de passar a culpa a outrem é como uma batata quente, que não vai ficar na mão de ninguém, sempre passará para frente.

Será de pouco valor encarar as situações com frieza, como se a sua alma estivesse distante e não tivesse nenhum envolvimento emocional com o que acontece. A frieza, neste caso, será uma fragilidade e não uma força.

Há ressentimentos que precisam ser desintegrados, ninguém merece carregar esse peso na consciência, assim como tampouco seria sábio despejá-lo sobre outrem. É preciso desintegrar os ressentimentos, destruí-los.

A quebra de confiança movimenta emoções negativas, pois, é, de fato, um assunto bastante grave. Dada a gravidade do evento, sempre será melhor verificar se houve essa quebra de confiança ou se tudo não passa de suspeita.

Para receber proteção e suporte, você também precisa tomar essa atitude, protegendo e dando suporte a quem você escolher. Eis a necessidade de sabedoria, pois, essas virtudes não hão de ser oferecidas a qualquer um.