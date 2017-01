Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 23/01/2017 | 06h00 Atualizada em

É impossível ter certeza sobre tudo, não seria humana uma condição dessas. Por isso, aceite o que você não sabe, não permitindo que isso traga insegurança a você, ou se a houver, não lhe outorgue nenhuma importância.

Boas conversas aproximam as pessoas, mas é necessário ir além, já que no passado também houve conversas boas, reconhecimentos sociais, e tudo ficou por isso mesmo, nada seguiu em frente. Que dessa vez seja diferente.

Assuma os riscos envolvidos naquilo que você pretende conquistar. Nesta parte do caminho seria impossível continuar argumentando que o caminho é fácil e desprovido de riscos. É preciso você ter um olhar realista.

Aproxime-se àquelas pessoas que estão fazendo tudo que está ao alcance delas para fazer dar certo as coisas. Essa dinâmica que elas experimentam será uma ótima influência para você. Boas companhias farão a magia.

Relacionamentos sociais não têm como ser simples, porque são feitos de pessoas e cada uma delas é complexa o suficiente para que, quando se juntam através de trabalho ou assuntos pessoais, se monte um jogo bem difícil.

A coreografia das aproximações sociais está bastante facilitada neste momento. Por isso, arrisque fazer seus movimentos de aproximação àquelas pessoas que lhe interessam, independentemente de quais sejam os motivos.



Procure manter arrumados os lugares por onde você transita, bem limpos e agradáveis, isso vai ajudar você a manter o bom humor mesmo que aconteçam coisas que normalmente fariam você perder a cabeça. Ordem é tudo.

Defina com a maior clareza possível o que você pretende. Só isso fará uma enorme diferença no processo de você se aproximar à satisfação de seus desejos. Escolha um, dentre os inúmeros desejos, para se focar.

Agora há margem para você ter um pouco mais de segurança e, assim, tomar decisões que envolvam menos desgaste, mesmo que não haja, ainda, certeza sobre os resultados. Terreno seguro acalma e aumenta a ousadia.

Há coisas que precisavam ser ditas há muito tempo, mas você veio protelando e, agora, por essas coisas da vida, são ditas de forma inadvertida, no meio de outros assuntos que aparentemente não teriam nada a ver.

Faça o necessário, porém, com máxima discrição. O sucesso de seu empreendimento está diretamente vinculado ao tamanho da discrição que você for capaz de sustentar, ainda que com a alma tentada a compartilhar.

Quando as coincidências ocorrem, não importa se você encontra pessoas que lhe são simpáticas ou antipáticas, o que importa é que você abra seu coração a uma realidade maior que deixa pistas para você investigar.