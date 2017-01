Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 24/01/2017 | 06h00 Atualizada em

Nem tudo é claro e aberto como você gostaria, mas não poderia ser diferente, você está tratando de assuntos que só se revelarão no futuro, cujos meandros são insondáveis para que você se atreva a fazer suas apostas.

Conselhos sempre serão bem-vindos, mas nesta parte do caminho é preciso um pouco mais do que isso, se necessita ajuda concreta, mãos amigas para resolver, na prática, os assuntos que se manifestam ao mesmo tempo.

Ainda que as pessoas ofereçam ajuda tomadas pela maior das boas vontades, faça um favor a si e rejeite essa ajuda. Agora será melhor você medir o alcance de sua força e evitar problemas que viriam com essa ajuda.

Seria bom você pedir um pouco de ajuda nesta parte do caminho, porque sua alma está viajando em imaginações enormes que, se não forem trazidas para mais perto da realidade concreta, produzirão profundas decepções.

O medo enxerga perigos iminentes em sombras inofensivas. Procure passar a limpo as suspeitas que emergirem nesta parte do caminho, porque provavelmente, com uma boa verificação, você verá que nada há para se preocupar.

O que dá certo a outrem não tem garantia de ser aplicado à sua vida e dar o mesmo resultado. Pelo contrário, como seu caminho precisa ser criativo, reproduzir o que dá certo a outrem tem muita chance de dar errado.



Querendo simplificar, talvez você acabe complicando. Como isso seria possível? Há questões que não se pode resolver lançando mão de fórmulas simplistas, são assuntos complexos que precisam ser tratados com realismo.

Suas estratégias parecem infalíveis só porque você não as compartilha com ninguém e, por isso, não há direito ao contraditório. Talvez seja mais sábio você se aproximar de alguém que possa fazer contraponto.

A certas pessoas será melhor ver pelas costas. Por isso, melhor não se tomar o trabalho de criar simpatia com elas, mas tampouco ofendê-las, pois, isso seria contraproducente, criaria um conflito longo.

Procure se concentrar nos pequenos detalhes que compõem o grande panorama que você pretende conquistar. Essa visão ampla e grandiosa é importante, mas é de pequeno em pequeno detalhe que será conquistada.

O pensamento viaja à velocidade da luz e, por isso, não se pode saber quem pensou primeiro uma boa ideia. Porém, dá para saber, com certeza, quem foi que se empenhou mais para tornar a ideia uma realidade concreta.

Diante do perigo iminente, o que você faria? Enquanto suas vísceras clamam para você correr para o lado oposto, seu anseio de conquista tenta vencer a reação e encontrar uma forma inteligente de avançar.