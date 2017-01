Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 25/01/2017 | 06h00 Atualizada em

Procure não se meter a querer decifrar completamente o futuro, pois, isso atrapalharia a necessária ousadia que você precisa ter neste momento diante de todas as escolhas e decisões que precisam ser feitas e tomadas.

Não é mera impressão sua ter ficado com o ônus de fazer as coisas, é isso mesmo que aconteceu. As pessoas que disseram que ajudariam se conformaram com dar a você ótimos conselhos e sugestões, mas nada de ajuda concreta.

Rejeite toda ajuda oferecida, porque nesta parte do caminho você precisa resolver tudo com sua própria força e empenho. Isso servirá para medir seu alcance, mas também para evitar o problema que seria uma ajuda mal feita.

Imaginar é a parte mais fácil e gostosa da história, porém, também é a parte que não serve para progredir. Grandes imaginações, pelo contrário, conduzem a profundas decepções quando não se faz nada para realiza-las.

As suspeitas não são certezas e, por isso, merecem uma investigação meticulosa antes de você toma-las como dados significativos sobre os quais tomar suas decisões. A insegurança levanta suspeitas desnecessárias.

Procure evitar repetir o que outras pessoas fazem e dá certo a elas, porque sua alma precisa ser criativa, abrir seu próprio caminho com atitudes peculiares, que não sejam copiadas de nada nem de ninguém. Criatividade.



Esses assuntos, que de tão simples você nem lhes presta mais atenção, vão requerer de você um olhar mais realista, isso se você quiser mesmo que funcionem bem. Monitore o desempenho das pessoas que prestam serviço.

Nesta parte do caminho, evite ficar se rodeando apenas das pessoas que bajulam e elogiam você, pois, agora é necessário você também ouvir com atenção àqueles que façam contraponto às suas afirmações e estratégias.

Este é o momento em que seria melhor você ceder terreno e permitir que a vontade da maioria prevaleça, mesmo que a contragosto, pois, você estaria com absoluta certeza de que só você tem a razão do seu lado.

Nada deixe na mão de terceiros, procure assumir a responsabilidade de atender a todos os pequenos detalhes que forem necessários para você se aproximar dos grandes panoramas ansiados. Está tudo aí.

Agora não é um momento bom para perder tempo, há muita coisa em jogo e boas ideias foram apresentadas a você. Por isso, antes de alguém tomar a dianteira e as realizar, arregace as mangas e faça o necessário.

Seria muita pretensão querer que o caminho fosse desprovido de obstáculos e perigos, pois, se assim fosse, não haveria razão de preocupar-se ou de desenvolver inteligência e astúcia para resolver os problemas.