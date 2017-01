Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 26/01/2017 | 06h00 Atualizada em

A certeza não é inerente a esta parte do caminho, você precisa fazer escolhas e tomar decisões se arriscando a avançar sem ter clareza a respeito do que poderá vir a acontecer. Confie no seu taco, tome uma atitude.

As pessoas são muito generosas ao oferecer conselhos, mas não tanto assim quando o assunto é emprestar uma mão amiga para aliviar o peso que você carrega. Nesta parte do caminho é melhor nem esperar por isso.

Você vai ter de tomar conta de tudo, não haverá a ajuda esperada. Porém, em vez de isso se tornar objeto de frustração, procure entender que o que poderia ser ajuda, na prática se converteria em mais um problema a resolver.

O voo da imaginação é livre e leve, não reconhece obstáculos nem tampouco leva em conta o esforço que seria necessário para tirar a imaginação do abstrato e converter tudo em obras consumadas. Assim são as coisas.

O nervosismo vai estragar o que poderia continuar funcionando bem. Diante de um sinal de insegurança, procure conter o impulso de falar coisas que não seriam necessárias e que atrapalhariam o bom andamento de tudo.

Nem tudo que dá certo a outrem pode se aplicar a você e dar certo também. Procure evitar comparações e siga seu caminho peculiar, se orientando pela intuição que manda você inventar seu próprio modo de vida.



Monitore o desempenho das pessoas que prestam algum serviço a você, seu olhar é requerido para que as coisas continuem funcionando bem e não seja necessário, no futuro, voltar a repetir um serviço mal feito. Melhor assim.

Ainda que seja irritante, procure se aproximar às pessoas que façam contraponto e mostrem a você aquilo que você preferiria ignorar. Melhor fazer assim do que esperar se frustrar por não dar certo nada do que você deseja.

Aquilo que você quer não é o mesmo que as pessoas querem e, agora, elas são maioria, o que indica a firme necessidade de você fazer concessões e aguardar por um momento melhor para impor sua vontade. Será que dá?

Use a imaginação, há coisas que parecem insolúveis apenas porque você quer repetir a fórmula que deu certo outrora e, no entanto, as coisas precisam ser encaradas com uma dose mais generosa de criatividade.

As contas são teimosas e implacáveis, mas você não deve ter medo delas. Agora é preciso fazer o necessário para que suas finanças entrem num ritmo organizado e as coisas fiquem mais leves para você no futuro.

As coisas se dão como se dão, sempre complexas e intrincadas. Diante do cenário realista que se manifesta diante de você, caberá tomar uma decisão sábia e desenvolver estratégias astutas para dar conta do que acontecer.