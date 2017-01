Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 27/01/2017 | 06h00 Atualizada em

Tudo em você fica claro e exposto, por isso, não faça força demais para manter a discrição sobre seus propósitos. Pelo contrário, deixe óbvio o que você quiser ocultar, as pessoas não costumam perceber o que é óbvio.

Esperar que o caminho esteja completamente aberto é uma ilusão nesta parte da vida. Espere, ao contrário, que as pessoas atrapalhem e que, diante desse cenário, você tenha de brandir com firmeza sua força de vontade.

Por que será que se desentendem as pessoas que comungam nos mesmos ideais? Conflitos são inevitáveis, mas precisam ser contidos e limitados para que não se convertam na nota dominante dos relacionamentos.

Sua vontade será feita, esse não é o problema nem tampouco há de ser motivo de ansiedade. O assunto em questão é qual será o custo concreto de você ver sua vontade prevalecer sobre a de todas as outras pessoas.

Dessa vez as coisas complicadas ficarão mais amenas com a ajuda de pessoas que, inclusive, não foram assim tão simpáticas com você em outros tempos. As coisas mudam e as pessoas se movimentam de forma misteriosa.

Ofereça sua ajuda, mas valorize essa ajuda, não a ofereça às pessoas que não compreenderiam que você quer intervir para facilitar as coisas. Elas, desejosas de conflito, se voltariam contra você. Melhor isso não.



Use a criatividade, porque repetir o que deu certo outrora não garantirá os mesmos resultados. Use a criatividade nem que seja para experimentar algo diferente, um caminho novo para chegar ao mesmo lugar de sempre.

Procure aproveitar o momento e dar fim a tudo que está em andamento há tanto tempo já, que sua alma começou a perder o fio de meada que conduz ao esclarecimento sobre como tudo começou e como vai terminar.

Há formas e formas de conduzir as coisas, e nem todas produzem os mesmos resultados. Procure conduzir os assuntos do seu interesse com elegância e discrição, evitando pisar no calo de outrem de forma intencional.

Nem tudo está do seu gosto, mas tampouco tudo produz desgosto. Então, encare as coisas como são e siga em frente com a tentativa de realizar seus propósitos, já que o cenário continuará com tudo misturado.

Ainda que você tenha de compartilhar uma parte do caminho com pessoas que não são necessariamente simpáticas, observe tudo com um olhar prático, veja o que você precisa, o que você quer e use os instrumentos disponíveis.

Seria coisa de loucos você se regozijar com os problemas que surgem, mas se olhar na sua história você comprovará que foi diante dos problemas que você cresceu e demonstrou sua firmeza e capacidade de comando.