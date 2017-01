Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 29/01/2017 | 06h00 Atualizada em

Nada do que você quer conquistar é maior do que sua capacidade de chegar lá. Porém, não se encontram, de imediato, todos os recursos, você terá de usar muita astúcia para avançar aos poucos, com o que está disponível.

É preciso você adotar uma visão realista sobre tudo que está em andamento, a despeito de que essa, talvez, não seja sedutora nem tampouco sirva para você se sentir à vontade no meio das pessoas com que precisa lidar.

Entre mortos e feridos, todos sobreviveram. Assim são as coisas, ainda que, no meio das brigas, tudo pareça ser radical e definitivo, amanhã sempre será um novo dia e o coração mais calmo se recuperará e seguirá em frente.

Coisas duras podem ser ditas de forma inadvertida e, uma vez ditas, não haveria como recolher as palavras, só tentar consertar o estrago. Procure se dispor bem a consertar o estrago e exija o mesmo ao seu respeito.

Quando as coisas não funcionam como deveriam, não é sábio deixar para depois o devido conserto. Você verá alguns sinais de problemas, melhor lhes dar atenção, é possível prevenir antes de ter de remediar, o que seria mais difícil.

Você não precisa atropelar, mas tampouco há você de deixar passar todo mundo na sua frente. Este é um momento delicado, no qual você precisa fazer o possível para que sua vontade seja respeitada. Avançar é preciso.



Conheça bem as pessoas próximas, não deixe pontas soltas, evite pintar tudo com maquiagem otimista, é melhor ter clareza a respeito de tudo que de mais grave acontece à sua volta, para não ter surpresas depois.

Gritos e murros na mesa intimidam, mas nada resolvem. Tente usar estratégias mais astutas, que tragam resultados mais benéficos para todas as pessoas envolvidas. Fale as verdades para se libertar, não para ofender.

É necessário tomar algumas medidas drásticas para que tudo volte a andar da melhor maneira possível. Procure não dourar a pílula, mas enfrentar com coragem tudo que precisa ser reformado e organizado melhor.

Atitudes firmes se tornaram necessárias para evitar que os conflitos se estendam além da conta. Este é um recurso radical que precisa ser usado com sabedoria, para atingir o propósito sem mortos em feridos.

Ainda não é completamente possível esclarecer tudo do jeito que você gostaria, porque para isso você teria de ter gente ao seu lado que confiasse plenamente nos seus movimentos e na direção para a qual as lideraria.

Onde houver pessoas reunidas e também houver a necessidade de as coisas se organizarem para que maior prosperidade seja atingida, haverá também momentos em que as pessoas lutarão para ter mais influência e poder.