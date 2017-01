Kelly Key mostra o filho sendo vacinado durante amamentação

Baba, baby! 30/01/2017 | 17h00 Atualizada em

O amor de Kelly Key pelo pequeno Artur é tão grande que a cantora não deixa escapar nenhum momento do filho. Kelly tem feito registros diários do bebê que nasceu na quinta-feira, dia 26, e dividido com os seguidores no Instagram.

Nesta segunda, a cantora registrou o momento em que o filho tomava vacina enquanto era amamentado.

"Se comportou muito bem!!! Ganhou até certificado de coragem", escreveu ela na legenda do post.

Dia de #BCG ¿¿¿¿¿¿ Se comportou muito bem!!! Ganhou até certificado de coragem ¿¿¿¿ Obrigada por tanto cuidado, @vaccinecarebarra vocês são muito especiais! Meu Artur está em boas mãos! ¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Kelly Key (@oficialkellykey) em Jan 30, 2017 às 8:58 PST

Kelly já havia postado uma foto no domingo, onde Artur aparece mamando em seu peito enquanto ela recebia uma massagem para desinchar.

"Gente, vocês já conhecem a Carol. Ela me acompanhou na gestação! E agora que o Artur nasceu, vamos caprichar na lipo modelagem orgânica. Mas hoje precisei de mágica! E ninguém melhor que ela para me salvar! Vocês não tem noção de como estavam meus tornozelos e meus braços! Muito inchados! Muito mais do que na gestação. Enfim... Com a querida Carol não tem tempo ruim, nem fim de semana. Já estou nova! Obrigada. Você é realmente especial!", agradeceu Kelly em sua conta no Instagram.

A cantora aproveitou o post para brincar com a situação:

"Agora, quem aguenta com meu Artur fazendo participação especial na foto enquanto mama!? É muita gostosura!", disse.





Kelly Key deixou a maternidade no sábado, dia 28, acompanhada do marido, Mico Freitas, e do filho Jaime Vitor, de 11 anos. Artur é o terceiro filho da cantora que também é mãe de Suzanna Freitas, de 16 anos, fruto de seu relacionamento com Latino.

