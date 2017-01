Laura Cardoso volta a gravar "Sol Nascente" e é recebida com aplausos

Noveleiros 03/01/2017 | 11h25 Atualizada em

Preparem-se, dona Sinhá está voltando! Laura Cardoso retorna à trama a partir do dia 9, após três meses afastada por conta de problemas de saúde.

Segundo o colunista Daniel Castro, o retorno triunfal misturará ficção e realidade. Dona Sinhá, ou melhor, Laura Cardoso, será recebida com uma salva de palmas pelos colegas de elenco. Uma homenagem tanto à atriz quanto à personagem.

Desde outubro, César (Rafael Cardoso) tem falado com a avó apenas por telefone, mas segue o plano de vingança dela à risca. Nivea Maria veio para reforçar o time de vilões na pele de Mocinha, irmã caçula de Dona Sinhá.

O capítulo que marca a volta da "vovó do mal" será o do baile da terceira idade organizado por Lenita (Letícia Spiller). É bem no meio do evento que Sinhá aparece, recebida com muitos aplausos. No final da cena, Laura Cardoso vira para a câmera e dá uma simpática piscadinha para o público de casa.

Quem sabe esse retorno apimente um pouco mais a trama, que já está pra lá de arrastada.