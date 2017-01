Leitoras respondem a coluna na qual homens falam sobre o que não gostam nas mulheres

Falando de Sexo 13/01/2017 | 20h37 Atualizada em

Não acredito nesse leitor e no grupo de homens que pensa assim. Faz um ano que saí de um relacionamento em que tive dois filhos. Hoje, estou com outra pessoa, e tivemos um bebê.

Não vou dizer que é tudo perfeito, mas com as dicas que leio todos os dias, procuro sempre melhorar. Fazemos sexo todos os dias, sem falta. Acho importante não só por mim, mas por ele, que é homem e gosta.



Sei que posso fazer essa pessoa feliz. Estou sempre inovando. Faço sexo oral, anal e surpreendo quando posso.



Me cuido e cuido dele. Mas tenho muito medo de traição. No início do nosso relacionamentos, nós dois saíamos com outras pessoas. Mas agora, com um bebê e morando juntos, não quero dividi-lo. Nem num sexo a três, que, às vezes, ele pensa. Tenho medo de doenças. Se fosse duas mulheres, mesmo ele usando camisinha, eu não estaria protegida.



E com dois homens me faz pensar em machismo. Concluí que não é bom pra mim. Faço tanta coisa, que não quero que ele me traia. Acredito que, se acontecesse, seria por adrenalina.



***

Sobre eles não desejarem mulher que já tem filhos: nada a ver! Mas, sim, sobre aquela que não se cuida e tem um homem a cada ano.

Sobre o modo de se vestir: o cara conheceu ela assim, então, já sabia, e ela não deve mudar. A falta de atenção não existe se os dois trabalham e chegam esgotados do serviço. Nesse caso, tem que entrar num consenso.

E sobre a questão do temperamento forte, todos têm, de um jeito ou de outro. O que falta mesmo é amor, o casal fazer as coisas juntos, boas ou ruins... Juntar os trapos é juntar tudo que cada um tem na sua bagagem da vida. Este é o meu ponto de vista.

