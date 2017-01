Leonardo Vieira vai à delegacia após sofrer ofensas homofóbicas nas redes sociais

No Rio 09/01/2017 | 17h12 Atualizada em

Leonardo Vieira esteve na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira, para denunciar os ataques que sofreu nas redes sociais após ser clicado aos beijos com outro homem no final de dezembro. Desde então, o ator vem sendo alvo de comentários homofóbicos.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento

– Não é a exposição de um beijo que me incomoda. Não fiz nada demais. Um beijo é um ato de amor. Acho que não pode haver desrespeito à dignidade humana, nunca – disse ele, ao Ego.



Mais cedo, o ator divulgou uma carta aberta à imprensa na qual afirma que nunca escondeu sua orientação sexual e defende o fim de qualquer preconceito:



"O que ainda me surpreende é a violência, a guerra, a discriminação, a intolerância, a falta de respeito entre pessoas iguais que se atacam pela diferença, seja pelo fato de alguém ser gay, hétero, preto , branco, rico, pobre, evangélico ou muçulmano. Se sou gay, isso não vai mudar em nada a vida de ninguém ou a de quem estiver lendo isso, mas meu caso talvez possa ajudar pessoas que sofrem com a discriminação sexual ou com qualquer outra forma de discriminação e preconceito", diz um trecho do comunicado.



Ator (no centro) esteve na delegacia Foto: Anderson Borde / AgNews