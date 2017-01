Em família 10/01/2017 | 08h43

Luana Piovani e Pedro Scooby dividiram com os seguidores do Instagram momentos de felicidade e descontração durante o recente período de férias na Bahia com os três filhos: Dom, Bem e Liz.



O casal mostrou sintonia ao compartilhar diversas fotos com os pequenos.



Luana e Pedro retomaram o casamento após um período separados. Agora, eles curtem uma verdadeira lua-de-mel e aproveitam cada minuto ao lado dos filhos.



