Ludmilla curte folga em Angra dos Reis e publica foto usando biquíni fio dental

Após as polêmicas no final de 2016, Ludmilla está curtindo a folga em Angra dos Reis, na Costa Verde. A cantora não parece ter se importado com as críticas que vem recebendo e foi curtir o dia ensolarado.



Em sua lancha, Lud exibiu o corpaço usando um biquíni fio dental e publicou uma foto no Twitter.



O colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo" escreveu uma nota na terça-feira, 3, dizendo que a artista novamente teria se recusado a tirar uma foto com uma fã de 11 anos.



Para quem não está por dentro dos casos, no final dezembro ela disse se chamar "Katia" quando foi reconhecida por fãs em uma praia do Rio.



