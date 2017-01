Ludmilla publica selfie exibindo barriga chapada e é elogiada por seguidores: "Maravilhosa"

A danada é ela 20/01/2017 | 10h16 Atualizada em

Ludmilla deixou os fãs babando nesta quinta-feira, 19, ao postar uma selfie exibindo a barriga sarada. Na foto, a cantora apareceu toda poderosa e abusando do carão. "Quando eu olho no espelho estou gostando do que eu vejo. Estou gostando mais e mais e mais e mais e mais de mim", escreveu na legenda.



Os seguidores da artista deixaram centenas de elogios, como: "Está cada dia mais linda!", "Maravilhosa" e "Perfeita".



Recentemente, a cantora foi ofendida pelo apresentador Marcão do Povo, da Record de Brasília, e prometeu tomar as devidas providências judiciais.



