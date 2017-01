Mãe de Nicolas Prattes grava participação em "Rock Story"

Noveleiros 02/01/2017 | 10h43 Atualizada em

Nicolas Prattes, sucesso em Rock Story, terá uma companheira de trabalho muito especial nos próximos capítulos. Gisele Prattes, mãe do ator, fará uma participação especial na novela.

Atriz e modelo, Gisele interpretará a cerimonialista Tereza, responsável pelo casamento de Léo Régis (Rafael Vitti) e Diana (Alinne Moraes). Ao Extra, ela contou que está feliz da vida com o convite:

— Eu vejo a novela, gosto bastante da história. Mas a participação vai ser ainda mais especial porque é um trabalho que Nicolas está fazendo.

Aos 37 anos, Gisele Prattes chama a atenção ao circular com o filho e já foi até confundida com namorada do rapaz.

Falando nisso, pra quem achou o rosto de Gisele familiar, não é à toa. A moça foi "Garota do Zodíaco" no Planeta Xuxa. Alguém lembra disso?