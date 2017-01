Magali Moraes escreve sobre as lojas de R$ 1,99

Coluna da Maga 30/01/2017 | 10h00 Atualizada em

É uma perdição entrar em loja de R$ 1,99. A gente sempre encontra o que procura e também aquilo que nem sabia que estava precisando. Claro que a maioria das coisas custa mais do que R$ 1,99 (a partir de R$ 2, como dizem). Mesmo assim, vale a pena. É só ficar de olho na qualidade pro barato não sair caro. Nesses lugares, o que me encanta é a mistura de produtos. Parece uma colcha de retalhos. Cada prateleira é um universo de possibilidades. Dá pra passar horas olhando tudo. Complicado é ir embora sem levar nada.



Morar perto de uma loja de R$ 1,99 é uma mão na roda. Muitos problemas são resolvidos com uma passadinha lá. Onde mais encontrar anzol, parafuso, calcinhas, potes plásticos, ferramentas, brinquedos, panos de prato, material escolar, plantas artificiais, enfeites de Natal, decoração de aniversário, azeite, bolachas, meia pra cachorro, pacotão de balas, almofada, jarra em formato de abacaxi (adoro!!), pilha, pirex e linha de costura?

Curiosos e inventores

Quanto maior a loja, maior a diversão. Deu chuva na praia? É só entrar num R$ 1,99 e bisbilhotar à vontade. O sol vai voltar e você continuará lá dentro. Sobrou tempo livre na cidade? Escolha o seu R$ 1,99 e passeie tranquilamente pra ver as novidades. Qualquer comprinha rápida pode virar um programa. Loja de R$ 1,99 é o paraíso dos pão-duros, mas também dos curiosos e inventores malucos. Com produtos pendurados do teto ao chão, as ideias borbulham.

Sábado passado, eu tinha dois problemas pra resolver e entrei numa loja de R$ 1,99. Queria algo pra sugar a água de um lugar de difícil acesso. Quem sabe uma bombinha, um cano ou uma seringa de injetar tempero em carne? Expliquei meu caso pro vendedor, como quem consulta um clínico geral. Sabe o que ele me receitou? Um saca-areia, desses de fazer buraco pro guarda-sol. Pior é que funcionou! Meu outro problema era achar assunto pra coluna de hoje. Até isso eu encontrei numa loja de R$ 1,99.