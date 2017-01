Magali Moraes escreve sobre o milho verde

Coluna da Maga 27/01/2017 | 10h00 Atualizada em

Só se fala no mar verdinho do nosso litoral! Uma raridade que realmente merece virar notícia. Mas tem uma coisa que me incomoda (odeio injustiças, sabe). Verde por verde, alguém lembrou do milho? Ah, pois é! A coluna de hoje é dedicada a esse herói que alimenta tantas bocas à beira-mar. Com ou sem chocolatão, mãe d'água, repuxo, bandeira preta, ele está sempre lá. O milho verde entrega exatamente o que se espera dele: um alimento honesto, saudável e barato. Palmas pra esse salva-vidas do estômago!



A primeira mordida é de queimar a gengiva. Como reclamar? É justamente a sua saída triunfal do panelão de água quente que faz derreter a manteiga jogada por cima. No Uruguai, milho se chama choclo e tem um sabor mais docinho. Comi vários. Alguns são entregues em bandejas de isopor (criando uma poça de manteiga), presos em palitos de madeira ou envoltos na própria casca (meus preferidos).

Pincel besuntado



Mão suja de protetor solar não combina com milho. Areia também não. Aliás, se a espiga cair da mão, você lava no mar e perde o sabor da manteiga, mas não perde o lanche? Prefere margarina? Pouco ou muito sal? Tem nojo daquele pincel besuntado de gordura que passam nele? Não precisa responder, deixa que eu te observo qualquer hora dessas. Espiga se devora na velocidade da fome. Nem sempre é uma cena bonita de ver. Eu prefiro atacar em círculos. Essa técnica não passa de mãe pra filho. Meu parceiro de milho morde em linha reta, de fileira a fileira. O importante é que os dois sabugos terminam do mesmo jeito, pelados.

Que as dentaduras estejam firmes! Que os implantes sobrevivam!! A experiência só estará completa se um grão de milho ficar preso no dente. Tomara que esse mar verde dure todo o verão. O Caribe é aqui e agora! Te joga nos verdes: a água e o milho. Claro que também dá pra saborear essa delícia na cidade. Pra mim, o toque especial é o gostinho de férias.