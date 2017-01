Maiara e Maraisa planejam comprar jatinho: "Não é luxo, mas necessidade"

Muito mais que 10% 19/01/2017 | 12h16 Atualizada em

As donas do hit "10%", que antes da fama estavam acostumadas a ganhar R$ 100 por semana, hoje se desdobram para dar conta de uma agenda lotada, com cerca de 31 shows por mês.



Para facilitar a vida, Maiara e Maraisa estão alugando um jatinho para fazer as viagens pelo Brasil, mas não por muito tempo: "Passou da hora de comprar um, não tem jeito. O custo para alugar é o mesmo. Não é luxo, mas necessidade", comenta Maiara, e revela: "Estamos muito bem financeiramente. Compramos uma terrinha, uma casa, ajudamos nossa família, coisas que sempre idealizamos. Estamos fazendo um pezinho de meia muito legal", completou.



Já Maraisa, brinca bem-humorada: "Não dá nem tempo de gastar o dinheiro. Temos realizado grandes sonhos, porque dinheiro é muito bom mesmo. Mas nunca fizemos por dinheiro, se fosse por isso teríamos desistido. Os cantores que fazem pela arte nem sabem quanto ganham no fim do mês. Às vezes, quando vejo o tanto de dinheiro que tem na minha conta falo: 'Caramba, nem eu sabia!'. Não dá tempo de gastar (risos). E a gente nunca se apegou a isso. Íamos cantar o resto da vida de qualquer jeito", conta.

Leia mais notícias no Blog da Farroupilha

Rádio Farroupilha