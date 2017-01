Mara Maravilha posta vídeo antigo de Cleo Pires cantando em seu programa quando era criança

Direto do túnel do tempo 24/01/2017 | 12h07 Atualizada em

No início dos anos 1990, Mara Maravilha era "rival" de Xuxa no coração das crianças. Enquanto na Globo, a loira mirava nos "baixinhos", a audiência de Mara era mais de pré-adolescentes.



Mais de 20 anos depois, Mara revelou no Instagram quem era uma de suas pequenas fãs. Em um vídeo, direto do túnel do tempo, ninguém menos do que Cleo Pires aparece cantando ao lado de Mara Maravilha. Com cerca de dez anos na época, a atriz era uma das crianças da plateia convidadas para soltar a voz no hit "Não faz mal(tô carente mas eu tô legal)". E observem que até o cabelo da menina era igualzinho ao da ídola!



Que momento especial da minha carreira! Nesse vídeo canto Não faz Mal com a linda atriz @cleopires_oficial ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Que momento! ¿¿¿¿@sbtonline #sbtista #sbt @redeglobo @gpiresoficial @fiuk Um vídeo publicado por Mara Maravilha (@maramaravilhaoficial) em Jan 23, 2017 às 3:39 PST

Mara marcou Cleo Pires na postagem, talvez como uma forma de se desculpar das críticas que fez à atriz algum tempo atrás. Em um programa de fofocas no SBT, Mara Maravilha falou que Cleo "não para com homens". A filha de Gloria Pires e Fábio Jr. não se intimidou e rebateu: "E por que mesmo eu deveria parar? E por que mesmo alguém se importa? Eu paro com quem eu acho que é bom o bastante e me faz bem. Sejam felizes, medíocres".