Marcello Novaes desabafa sobre separação de Letícia Spiller: "Terminei ainda muito apaixonado"

Casal ícone dos anos 1990, Marcello Novaes e Letícia Spiller fizeram sucesso na época da novela Quatro por Quatro, há mais de 20 anos, como os inesquecíveis Raí e Babalu. A química entre os dois foi tão forte que o romance foi levado para a vida real. Casados até 2006, eles são pais de Pedro, hoje com 19 anos.

No ar em Sol Nascente, eles revivem o par romântico de sucesso, agora como os apaixonados (e apaixonantes) Vittorio e Lenita. A nostalgia tomou conta do público que assiste à novela, tanto que existe até uma torcida para que o ex-casal volte a ficar junto na vida real.

No quadro "Arquivo Confidencial" do Domingão do Faustão, Marcello Novaes relembrou os momentos ao lado de Letícia e recebeu um depoimento emocionante da ex-mulher:

— Acho que hoje em dia ela é mais linda do que ela foi e vai continuar sendo cada vez mais.

A atriz lembrou que os dois eram muito jovens e imaturos quando começaram a se relacionar, por isso o casamento chegou ao fim. Mas apesar de tudo, ela demonstrou muito carinho pelo ex e agradeceu a ele pelo filho Pedro:

— Ele é fruto da nossa relação, que foi tão bonita e é.

Já que o momento era de abrir o coração e deixar a emoção tomar conta, Marcello também desabafou:

— Quando a gente terminou, foi dificílimo para mim. Terminei ainda amando demais a Letícia, muito apaixonado. Foi uma barra pesada.

O romance acabou, mas a amizade continua firme e forte. Nos bastidores de Sol Nascente, Marcello e Letícia demonstram muito entrosamento, clima que se reflete nas ótimas cenas de seus personagens.