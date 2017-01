Marília Mendonça leva tombo no palco e passa a virada do ano com o pé imobilizado

Susto 02/01/2017 | 11h21 Atualizada em

O ano não começou muito bem para Marília Mendonça. Durante uma apresentação de Réveillon em Maceió, a cantora se desequilibrou no palco e acabou sofrendo uma torção no pé.



Apesar do susto, Marília postou no Instagram uma mensagem de agradecimento pelas realizações de 2016 e garantiu que está muito bem, ao lado da família:



"Estou em Maceió com a minha família, num lugar maravilhoso (que mais maravilhoso impossível), com amigos, brindando a vida e só digo muito obrigada Deus! Sobre o tombo de ontem, pra quem está preocupado, foi uma torção. Havia um desnível no palco ontem e pisei em falso e aí foi fatal, porque já tenho um problema nessa perna"



A cantora contou ainda que já está acostumada a esse tipo de lesão, que já aconteceu cerca de cinco vezes apenas em 2016.



A agenda lotada de shows também fez com que Marília Mendonça passasse por uma estafa, levando-a a comemorar seus 21 anos, em julho, no hospital.