Michele Vaz Pradella: "Janeiro é o mês das belas e bem-sucedidas produções"

Virou tradição o lançamento de minisséries curtas em janeiro, época em que o resto da programação da Rede Globo está em férias. Quem sai ganhando é o público, brindado com ótimas produções, verdadeiras obras-primas pra quem aguenta o sono até mais tarde.



Em 2017 é a vez de "Dois Irmãos", baseada no livro de Milton Hatoum. Engavetada há dois anos, a minissérie tem boa repercussão nas redes sociais, o melhor termômetro de audiência da atualidade. Além da sempre primorosa direção de Luiz Fernando Carvalho, vale a pena conferir as atuações de Cauã Reymond, Antonio Calloni e da espetacular Juliana Paes.



No ano passado, outra obra da literatura ganhou corpo na telinha. "Ligações Perigosas" levou o público ao século 19 em uma incrível reprodução de época, com destaque para a incrível dupla formada por Patrícia Pillar e Selton Mello.



E como esquecer do bumbum de Paolla Oliveira, destaque no verão de 2015 em cena de "Ligações Perigosas"? As cenas calientes da minissérie foram comentadíssimas e renderam grandes elogios à intérprete de Danny Bond.



Voltando ainda mais no tempo, podemos lembrar de "Amores Roubados", "O Canto da Sereia", entre tantos sucessos de outros janeiros. O mês mais quente do ano é a época perfeita para sentar diante da tevê e aproveitar as histórias que fazem a temperatura subir ainda mais.



