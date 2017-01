Miss Universo, Sag Awards, Desafio Farroupilha e Estrelas: coisas para ver no fim de semana

Dicas 27/01/2017 | 12h01 Atualizada em

A noite deste domingo é de torcida para a Miss Brasil 2016, Raissa Santana. Ela disputa, em Manila, nas Filipinas, a coroa de Miss Universo, que pertence, atualmente, à filipina Pia Alonzo Wurtzbach. Raissa leva toda a beleza negra da mulher brasileira para o concurso, que reúne 87 concorrentes. Steve Harvey será, novamente, o apresentador do Miss Universo, ao lado da Miss EUA 2015, Olivia Jordan.



A Band transmite o evento, com apresentação de Renata Fan, participação de Cássio Reis e comentários do estilista Rapha Mendonça. No canal a cabo TNT, a apresentadora Domingas Person e a modelo Natália Guimarães, vice-campeã do Miss Universo 2007, comentam cada etapa superada pelas garotas durante uma noite inesquecível. Band e TNT, domingo, a partir das 22h. Band e TNT, neste domingo, a partir das 22h.



Sag Awards 2017



Foto: paris filmes / Divulgação

Neste domingo, começa a temporada de premiação de Hollywood, com a cerimônia de premiação do Screen Actors Guild Awards 2017, que acontece em Considerado um dos grandes indicadores de possíveis ganhadores do Oscar, ao lado do Globo de Ouro, o SAG traz, entre os favoritos, La La Land, protagonizado por Emma Stone e Ryan Gosling, Moonlight e a adaptação de Denzel Washington, de Fences, de August Wilson. Canal E!, neste domingo, a partir das 21h.



Estrelas





Foto: Edmar Melo / TV Globo/Divulgação

Angélica, convidados e equipe do Estrelas dão adeus a Pernambuco no programa deste sábado, o último da temporada de verão 2017. Para encerrar o mês de férias no local, a apresentadora entrevista o campeão de MMA Rodrigo Minotauro durante um passeio pela Praia de Maracaípe, onde ele pratica um de seus esportes favoritos: kitesurf. A atração também conta com a presença de Fabiana Karla e do chef César Santos. RBS TV, sábado, a partir das 14h45min.



Desafio Farroupilha

Foto: Divulgação / RBS TV

A quarta temporada do Desafio Farroupilha, o reality gauchesco da RBS TV, começa neste sábado. Ao vivo, no Jornal do Almoço, direto da Festa Nacional de Churrasco, em Lagoa Vermelha, a dupla César Oliveira & Rogério Melo trará os detalhes de como será o especial, que, mais uma vez, terá como tema as danças tradicionais gaúchas. A principal novidade é que, desta vez, haverá uma integração com estudantes do ensino público.



Para disputar uma das oito vagas, grupos de danças adultos podem se inscrever para o Desafio, postando fotos, textos e vídeos nas redes sociais, com a hashtag #desafiofarroupilha2017, dizendo porque merece participar do programa. O prazo para inscrições vai até seis de março. O grande vencedor do reality será revelado durante a Semana Farroupilha, em transmissão ao vivo. RBS TV, no Jornal do Almoço, neste sábado, a partir do meio-dia