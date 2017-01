Mulher Melancia compartilha clique à beira-mar e exibe marquinha de bronzeado

Que abundância! 17/01/2017 | 09h57 Atualizada em

Andressa Soares, a Mulher Melancia, compartilhou um clique em seu perfil do Instagram de deixar os amantes do verão com inveja. Na foto, a funkeira aparece de biquíni na beira do mar, exibindo sua marquinha de bronzeado.



"Não mexe comigo, eu sou a menina de Oyá" escreveu, e usou as hashtags "foto bem feliz", "feliz segunda" e "tudo mara" para completar a legenda.



Recentemente, ela deu dicas aos seguidores que querem aproveitar o verão e ficar em contato com a natureza. Mesmo com dificuldades de ficar em pé sobre a prancha de stand up paddle, a carioca indicou aos internautas:



"Para quem já sabe ou pra quem está aprendendo, o esforço é o mesmo: tem que manter as pernas e o abdômen contraídos para manter o equilíbrio. Aí você acaba trabalhando o corpo todo, pernas, abdômen e braços. Além do contato com a natureza, ainda queima calorias e combate o stress. Amei!", contou.

E não é que eu gostei

