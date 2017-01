Mulher Melão publica clique ousado e mostra que veio com tudo para 2017

"Não é miragem" 02/01/2017 | 13h30 Atualizada em

Renata Frisson, a Mulher Melão, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira,2, ao postar um clique no Instagram exibindo as marquinhas do biquíni e o bumbum avantajado.



De topless, a funkeira que no final de 2016 estava na Europa a trabalho, mostra que veio com tudo para esse novo ano que se inicia.



Deixando a modéstia de lado, Melão ousou ao legendar a imagem: "Não é miragem!!!", escreveu.



Os admiradores da bela não perderam tempo e logo deixaram centenas de elogios, como: "Que bumbum lindo", "Maravilhosa!" e "Não é miragem, é a perfeição", escreveu outro.



