Namorado de Juju Salimeni posta selfie com a musa, e chama atenção o tamanho do bumbum da loira

É de verdade? 26/01/2017 | 19h24 Atualizada em

Juju Salimeni é famosa pelo corpo bombado e, junto com seu namorado, Felipe Franco, forma um casal fitness daqueles supersarados. Mas ainda é difícil não se impressionar quando um deles publica uma foto nas redes sociais em que exibem a forma física.

#fibradoporra #13memo #quemtaloko #boanoitepranoix Uma foto publicada por fefrancooficialPRO (@fefrancooficial) em Jan 25, 2017 às 5:19 PST

E foi isso que aconteceu na noite desta quarta-feira, quando o professor de Educação Física postou, em seu perfil no Instagram, uma selfie com a loira no elevador, quando saíam para malhar.

O tamanho do bumbum da musa ficou em evidência e levou os seguidores à loucura. "Já não cabe no elevador!", comentou um internauta. "Que bumbum é esse?", escreveu outro.