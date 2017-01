Não vacile! Por que beber demais coloca em risco seu desempenho na cama e sua saúde /

Falando de Sexo 26/01/2017 | 20h00 Atualizada em

Tenho 25 anos e adoro sair com os amigos para tomar uma cerveja — ainda mais agora, no verão. Beber me deixa mais à vontade, com coragem de chegar na mulherada e conseguir uma transa.



Só que, algumas vezes, eu acabo me perdendo na dosagem, bebo muito e até broxo. No outro dia, acabei me esquecendo de colocar camisinha e transei com uma guria que não conhecia.



O que eu tenho de fazer agora? Como posso agir para beber e não broxar?



O problema está em tomar várias cervejas! Aí, você cria um problemão para a sua vida. O excesso de bebida alcoólica pode ter consequências danosas.



Transar sem camisinha é uma delas! Sabemos que muitas pessoas usam o álcool para relaxar antes da transa, pois se sentem pressionadas a ter um bom desempenho, o que gera ansiedade. E acham que a bebida vai aliviar a tensão.



Portas abertas



Mas isto é ilusão, pois, se beber muito, o efeito depressor tornar-se forte, e sua capacidade de pensar com clareza se reduzirá, levando você a assumir mais riscos. Além disso, não vai ser tão cuidadoso sobre como, quando e com quem você tem relações sexuais.



Será menos propenso a lançar mão de métodos anticoncepcionais e preservativos, correndo risco de se arrepender de ter feito sexo. Então, amigo, o melhor é tratar essa timidez e insegurança procurando uma psicoterapia.



Além disso, é importante que consulte um médico para que ele solicite os exames necessários, o acompanhamento e a análise dos mesmos. Até mesmo porque é importante fazer outros exames de doenças sexualmente transmissíveis. Cuide-se.



Leia outras colunas do Falando de Sexo



Se tiver dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br