Nasce Artur, terceiro filho de Kelly Key

Nasceu Artur, o terceiro filho da cantora Kelly Key. Ela já é mãe de Suzanna, de 16 anos, fruto de seu relacionamento com Latino, e Jaime Vitor, de 11, com o atual marido, Mico Freitas. O anúncio foi feito no Istagram da cantora nesta quinta-feira, dia 26.

Segundo o EGO, o menino veio ao mundo através de uma cesariana com 3kg e 49cm.

Artur chegou! Ele e a Kelly estão bem ¿¿ Não perca terça-feira esse momento mágico no #ColodeMãe #EquipeKK Uma foto publicada por Kelly Key (@oficialkellykey) em Jan 26, 2017 às 9:26 PST

Mais cedo, Kelly postou fotos da família indo para a maternidade, todos usando camisetas que anunciavam a chegada do novo membro: "Mãe do Artur", "Pai do Artur", "Irmã do Artur" e "Irmão do Artur".

Antes de dar à luz, a cantora passou por um tratamento de beleza completo, para esperar pela chegada do caçulinha.